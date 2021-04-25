Российский борец Емелин завоевал золото на чемпионате Европы
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в финальной схватке победил турка Керема Камаля.
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Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Варшаве.
Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в финальной схватке победил турка Керема Камаля со счетом 4:1.
Сергей Емелин второй раз в карьере стал победителем континентального чемпионата.