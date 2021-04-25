МИД РФ оценил заявление президента Чехии о взрывах в Врбетице

У руководства Чехии не было никаких предпосылок обвинять Россию в причастности к взрывам в Врбетице. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то, чтобы доказательств, у руководства страны не было на протяжении последних семи лет», – заявила она в эфире «Россия 1».

Ранее МИД РФ призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице.

События во Врбетице произошли осенью 2014 года на складе боеприпасов. Взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

После предъявленных обвинений произошел дипломатический скандал. Чешские власти объявили о высылке из страны 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.