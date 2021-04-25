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МИД РФ призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице

Анна Назайкина
15:01 25.04.2021
Во время происшествия на военных складах в 2014 году взорвалось около 10 тысяч единиц вооружения.
МИД РФ призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Чехия обязана назвать мировому сообществу вооружения, которые хранились на складах во Врбетице. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от Праги, - что же там хранилось», - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

События во Врбетице произошли осенью 2014 года на складе боеприпасов. Взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

После предъявленных обвинений произошел дипломатический скандал. Чешские власти объявили о высылке из страны 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

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