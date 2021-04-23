Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новак оценил сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Олеся Степакова
18:25 23.04.2021
По его словам, точные даты смогут сказать лишь «сами строители».
Новак оценил сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Строительство газопровода «Северный поток - 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет завершено в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут», - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страны - партнеры России по «Северному поток - 2» намерены завершить его строительство.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что вокруг «Северного потока-2» идет политическая борьба, однако Германия приняла решение в пользу строительства газопровода.
«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 24 68 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:55 Армия
Видео
Российские миротворцы уничтожили более 25 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе
18:25 В стране и мире
Новак оценил сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
16:14 Армия
Видео
Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск из дальнего похода
15:26 В стране и мире
Видео
Матвиенко предложила обсудить возможность расширения майских праздников
14:13 Спорт
Видео
UEFA перенес три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу в Петербург
Популярное
Популярное
Видео
«С меня сошло семь потов»: корреспондент «Звезды» промаршировал в составе роты Почетного караула
Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
Неопознанный объект нашли недалеко от места исчезновения подлодки ВМС Индонезии
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.