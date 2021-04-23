Новак оценил сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Строительство газопровода «Северный поток - 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет завершено в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут», - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страны - партнеры России по «Северному поток - 2» намерены завершить его строительство.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что вокруг «Северного потока-2» идет политическая борьба, однако Германия приняла решение в пользу строительства газопровода.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 24 68 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.