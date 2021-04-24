Заведено уголовное дело: число отравившихся хлором детей под Пензой выросло до 21
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области.
«В ходе предварительного следствия установлено, что днем 24 апреля 2021 года в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова Пензенской области 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести», – говорится в официальном сообщении на сайте СК по региону.
В ведомстве уточнили, что семеро детей были госпитализированы после осмотра.
По факту происшествия создана следственная группа, в которую вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи -криминалисты.
Ранее прокуратура региона организовала собственную проверку.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что все дети находятся в сознании, с легким головокружением и тошнотой. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выехал в Нижний Ломов.