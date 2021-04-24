В стране и мире Заведено уголовное дело: число отравившихся хлором детей под Пензой выросло до 21 Олеся Степакова В пресс-службе правительства региона уточнили, что все дети находятся в сознании, с легким головокружением и тошнотой. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области. «В ходе предварительного следствия установлено, что днем 24 апреля 2021 года в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова Пензенской области 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести», – говорится в официальном сообщении на сайте СК по региону. В ведомстве уточнили, что семеро детей были госпитализированы после осмотра. По факту происшествия создана следственная группа, в которую вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи -криминалисты. Ранее прокуратура региона организовала собственную проверку. В пресс-службе правительства региона уточнили, что все дети находятся в сознании, с легким головокружением и тошнотой. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выехал в Нижний Ломов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика