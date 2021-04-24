Названа главная опасность пикников в весеннее время

В пятницу, 23 апреля, россияне узнали, что впереди их ожидают длительные выходные: майские праздники, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, будут продолжаться в этом году с 1 по 10 мая. Многие граждане нашей страны традиционно отправляются в эти дни на природу, однако мало кто из них знает, что такие пикники могут представлять серьезную опасность для здоровья.

О том, что это за опасность, и как избежать ее нежелательных последствий, в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Так, по словам медика, при выходе на природу в начале мае важно помнить, что земля в это время года недостаточно прогрелась, поэтому пикник на покрывале может завершиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы.

«Сидеть на земле весной однозначно опасно. Дело в том, что весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается еще долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться. Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития. Таким образом, пикник может закончиться циститом, другими заболеваниями мочеполовой системы», - объяснил он.

Специалист добавил, что человек с низким уровнем иммунной защиты имеет значительно больше шансов заразиться коронавирусом. Поэтому, по его словам, нелишним будет сделать прививку от инфекции. Особенно это касается пожилых людей.

Тяжельников отметил, что не нужно возлагать большие надежды на покрывало, поскольку оно не спасет от холода и влажности, а если хочется на чем-то посидеть, то лучшим решением будет использование специальных туристических ковриков и приспособлений.

«Они сделаны из специальных материалов, не пропускающих холод. Кроме этого, надевайте соответствующую сезону одежду, не оголяйте поясницу и область малого таза. Всегда имейте при себе дополнительную одежду или теплые пледы на случай ухудшения погоды», - резюмировал собеседник информагентства.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют рост заболеваемости COVID-19 в России, если граждане будут соблюдать меры по борьбе с распространением инфекции.