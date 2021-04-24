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Лукашенко заявил, что на его убийство выделялось 10 миллионов долларов

Олеся Степакова
17:25 24.04.2021
По словам президента Белоруссии, заговорщики, планировавшие его устранить, рассматривали три варианта госпереворота в стране.
Лукашенко заявил, что на его убийство выделялось 10 миллионов долларов
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в республики террористические группы, а также планировавшие переворот – «звенья одно цепи». Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, заговорщики, планировавшие устранить президента Белоруссии, рассматривали три варианта госпереворота, а на его убийство выделялось 10 миллионов долларов, на снайпера – один миллион ( долларов – Прим.ред.).

Лукашенко подчеркнул, что организаторы планировали блокировать Минск с помощью армии и отключить электроэнергию в столице республики.

Ранее президент Белоруссии  объявил, что подпишет декрет, по которому власть в стране перейдет к Совету Безопасности в экстренной ситуации. Исполняющим обязанности президента в республике в таком случае будет премьер-министр, однако обязанности по принятию решений будут возложены на тайное голосование СБ.

Напомним, что сотрудники ФСБ России задержали двух человек, планировавших государственный переворот и покушение на Лукашенко 9 Мая. По мнению белорусского лидера, к подготовке его убийства причастны западные спецслужбы. В США эти обвинения отрицают.

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