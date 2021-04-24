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Лукашенко подпишет декрет, по которому власть в Белоруссии перейдет к Совбезу в экстренной ситуации

Анна Назайкина
14:13 24.04.2021
Исполняющим обязанности президента в стране в таком случае будет премьер-министр.
Лукашенко подпишет декрет, по которому власть в Белоруссии перейдет к Совбезу в экстренной ситуации
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет декрет, по которому власть в стране перейдет к Совету Безопасности в экстренной ситуации. Исполняющим обязанности президента в республике в таком случае будет премьер-министр, однако обязанности по принятию решений будут возложены на тайное голосование СБ.

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», - заявил он.

Как заявил Лукашенко, данный декрет будет определять, каким образом выстроится власть в случае убийства главы государства.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали двух человек, планировавших государственный переворот и покушение на президента Белоруссии 9 Мая. По мнению белорусского лидера, к подготовке его убийства причастны западные спецслужбы. В США эти обвинения отрицают.

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