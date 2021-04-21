«Это уже слишком»: Путин высказался о подготовке покушения на Лукашенко

Практика навязывания своей воли одними государствами другим на современной международной арене перерастает в нечто гораздо более опасное. Так, это уже обернулось попыткой организации госпереворота и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

При этом эти вопиющие инциденты даже не находят осуждения так называемого коллективного Запада, подчеркнул президент.

«Можно как угодно относиться к (бывшему - прим.ред.) президенту Украины (Виктору) Януковичу или к (Николасу) Мадуро в Венесуэле. Можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, - это уже слишком, все границы перешли уже», - сказал Путин.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали двух человек, планировавших госпереворот и покушение на Лукашенко 9 Мая. По мнению белорусского лидера, к подготовке его убийства причастны западные спецслужбы. В США эти обвинения отрицают.