СМИ: пропавшая индонезийская подлодка затонула

Подводная лодка ВМС Индонезии затонула. Ее обломки обнаружили неподалеку от острова Бали. Об этом со ссылкой на начальника штаба Военно-морского флота страны сообщило агентство Associated Press.

«Мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее», - заявил начштаба Юдо Маргоно.

Отмечается, что в море удалось найти части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, который, предположительно, использовали для перископа, а также молитвенные коврики.

Ранее сообщалось, что субмарина находится на глубине 850 метров. На борту подлодки - 53 человека. Как отмечалось, кислород у них закончился. Однако пока что моряки не признаны погибшими.

Напомним, подлодка пропала 21 апреля после учений. Причины происшествия пока не известны. По одной из версий, произошел сбой в электроснабжении.