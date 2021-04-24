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СМИ: пропавшая индонезийская подлодка затонула

Иван Линдеманн
13:23 24.04.2021
Отмечается, что в море удалось найти части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, который, предположительно, использовали для перископа, а также молитвенные коврики.
СМИ: пропавшая индонезийская подлодка затонула
© Фото: Zulkarnain, XinHua, Globallookpress
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Подводная лодка ВМС Индонезии затонула. Ее обломки обнаружили неподалеку от острова Бали. Об этом со ссылкой на начальника штаба Военно-морского флота страны сообщило агентство Associated Press.

«Мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее», - заявил начштаба Юдо Маргоно.

Отмечается, что в море удалось найти части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, который, предположительно, использовали для перископа, а также молитвенные коврики.

Ранее сообщалось, что субмарина находится на глубине 850 метров. На борту подлодки - 53 человека. Как отмечалось, кислород у них закончился. Однако пока что моряки не признаны погибшими.

Напомним, подлодка пропала 21 апреля после учений. Причины происшествия пока не известны. По одной из версий, произошел сбой в электроснабжении.

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