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СМИ: пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли недалеко от Бали

Иван Линдеманн
11:42 24.04.2021
По информации Reuters, судно находится на глубине 850 метров. Это удалось определить с помощью сканирования дна.
СМИ: пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли недалеко от Бали
© Фото: janes.com
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Неподалеку от острова Бали обнаружили подводную лодку ВМС Индонезии, пропавшую 21 апреля. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По информации Reuters, судно находится на глубине 850 метров. Это удалось определить с помощью сканирования дна. Живы ли члены экипажа, не сообщается. Известно, что на борту находятся 53 человека. 

Ранее министерство обороны Индонезии сообщило, что на подлодке закончился запас кислорода. По словам представителей ведомства, субмарина исчерпала возможность поддерживать жизнедеятельность экипажа сегодня ночью, однако официально моряков погибшими еще не признали.

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