На пропавшей в Индонезии подводной лодке закончился запас кислорода

На пропавшей индонезийской подводной лодке закончился запас кислорода. По словам представителей Минобороны страны, субмарина исчерпала возможность поддерживать жизнедеятельность экипажа сегодня ночью, однако официально моряков погибшими еще не признали.

Военным удалось обнаружить на глубине примерно ста метров электромагнитное излучение, источником которого может быть пропавшая подлодка. На это место направилось спасательное судно. Кроме того, в район поиска в ближайшие часы должны подойти фрегаты Сингапура и Австралии.

Субмарина пропала 21 апреля примерно в 90 километрах от острова Бали во время учений. Около трех часов ночи капитан запросил разрешение на погружение и через час выпустил боевую торпеду. Последний контакт со штабом состоялся в 04.25. После этого судно потеряло источник питания, опустилось на 700 метров и исчезло со всех радаров. На борту субмарины находились 53 человека.