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На Украине заявили, что Зеленский не поедет в Москву для встречи с Путиным

Иван Линдеманн
11:27 24.04.2021
Заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников уверен, что встреча президентов России и Украины должна пройти в нормандском формате, то есть при участии лидеров Германии и Франции.
На Украине заявили, что Зеленский не поедет в Москву для встречи с Путиным
© Фото: vladimir_zelenskiy95, Пресс-служба президента РФ
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Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Об этом заявил вице-премьер, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

Кроме того, он уверен, что встреча президентов России и Украины должна пройти в нормандском формате, то есть при участии лидеров Германии и Франции.

На этой неделе Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту РФ «встретиться в любой точке украинского Донбасса». Путин ответил, что готов принять украинского коллегу в любое время в Москве.

Напомним, что в настоящее время ситуация на юго-востоке Украины обострилась. В ДНР и ЛНР обвиняют во всем ВСУ. Украина и западные страны заявляют об активности российских военных у границ. В Москве подобные обвинения отвергают.

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