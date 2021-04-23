В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече могут обсудить двусторонние отношения. Вопрос Крыма затрагиваться не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать», - сказал он в ответ на вопрос журналистов, какие темы Путин готов обсуждать и готов ли он обсуждать Крым.

В начале этой недели Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России встретиться «в любой точке украинского Донбасса». Путин, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам с Зеленским в Москве любое удобное время. В офисе Зеленского пообещали дать ответ на это предложение.