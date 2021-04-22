Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если украинский лидер Владимир Зеленский стремится к восстановлению отношений с Россией, Москва будет только приветствовать такие шаги. Глава государства заявил, что готов к переговорам с Зеленским в любое удобное время.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное время», - заявил Путин.

Также российский президент заявил, что для решения конфликта в Донбассе украинским властям следует вести активный диалог с ДНР и ЛНР и только потом с Россией.