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В Новочеркасске скончался шестой участник страшного ДТП с подростками

Олеся Степакова
20:29 23.04.2021
После аварии юноша попал в реанимацию в состоянии комы.
В Новочеркасске скончался шестой участник страшного ДТП с подростками
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В новочеркасской больнице скончался шестой участник ДТП, произошедшего 18 апреля, где погибли пять подростков. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе мэрии города.

Позже информацию смерти подростка также подтвердили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 апреля в 4.30 утра в Новочеркасске Ростовской области. Подросток, не имеющий прав на вождение автомобилем, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате подросток погиб, как и еще двое ребят и две девушки. Еще один участник компании попал в реанимацию, где сегодня скончался.

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