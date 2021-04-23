В Новочеркасске скончался шестой участник страшного ДТП с подростками

В новочеркасской больнице скончался шестой участник ДТП, произошедшего 18 апреля, где погибли пять подростков. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе мэрии города.

Позже информацию смерти подростка также подтвердили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 апреля в 4.30 утра в Новочеркасске Ростовской области. Подросток, не имеющий прав на вождение автомобилем, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате подросток погиб, как и еще двое ребят и две девушки. Еще один участник компании попал в реанимацию, где сегодня скончался.