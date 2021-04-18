В Сети опубликовали видео, снятое погибшими под Ростовом подростками перед ДТП

В Сети опубликовано видео, которое сняли погибшие в ДТП в Ростовской области подростки. Ролик снят изнутри автомобиля за какое-то время до смертельной аварии.

На кадрах показан салон машины и слышна громко играющая музыка. Последний из четырех коротких роликов опубликован в 03:09 ночи, в то время как, по данным правоохранителей, инцидент произошел в 04:30. Видео выложены в «историях» в социальной сети единственного выжившего в ДТП юноши.

Ранее в Новочеркасске погибли в ДТП пятеро несовершеннолетних детей. Отметив день рождения одного из них, они решили продолжить общение и отправились самостоятельно кататься на автомобиле. Что спровоцировало смертельную аварию, выясняет полиция.