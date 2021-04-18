«Взял ключи втайне от родителей»: стали известны детали аварии под Ростовом, где погибли пятеро подростков

Все несовершеннолетние дети, погибшие в аварии при ДТП в Новочеркасске, изначально вернулись по домам, отметив день рождения своего друга, который организовал его в виде квеста.

По данным портала Life, на праздник детей отвезла мама погибшего подростка Ильи, семье которого принадлежит автомобиль. Почему на обратном пути мальчик сел за руль самостоятельно, пытаются разобраться следователи.

Как выяснилось, вернувшись по домам, компания друзей решила снова созвониться и поехать кататься на той же самой машине дальше. Родители подростка говорят, они в этот момент просто спали, поэтому он опять беспрепятственно взял ключи от их автомобиля, и отправился катать друзей. В салоне машины в это время громко играла музыка, что следует из видео, обнаруженного в телефоне одного из подростков.

Напомним, ДТП произошло 18 апреля в 4.30 утра в Новочеркасске. Подросток, не имеющий прав на вождение автомобилем, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате подросток погиб сам, как и еще двое ребят и две девушки. Еще один участник компании находится в реанимации.