Меркель высказалась о качестве российского газа

В Европе существуют разногласия относительно «Северного потока - 2», однако у газа по «Северному потоку - 1» качество не ниже, чем у транзитного из Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком -2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ). Как ЕС мы нашли позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что газ не "Северного потока - 2", который пока не прокачивается, а газ "Северного потока - 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию», - заявила она в ходе выступления в онлайн-формате в ПАСЕ.

Меркель подчеркнула, что вокруг «Северного потока-2» идет политическая борьба, однако Германия приняла решение в пользу строительства газопровода.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 24 68 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.