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В посольстве РФ в Латвии рассказали о последствиях высылки российского дипломата

Анна Назайкина
17:46 23.04.2021
Сегодня Рига объявила, что высылает сотрудника российского дипломатического представительства в знак солидарности с Прагой.
В посольстве РФ в Латвии рассказали о последствиях высылки российского дипломата
© Фото: Сергей Мелконов, РИА Новости
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Решение о высылке российского дипломата негативно отразится на развитии отношений между Москвой и Ригой. Об этом заявили в посольстве РФ в Латвии.

«Вынуждены констатировать, что недружественные действия Латвии, связанные с объявлением 23 апреля 2021 года дипломата посольства России "персона нон грата", самым негативным образом скажутся на развитии российско-латвийских отношений... Разумеется, ответная реакция Российской Федерации не заставит себя ждать», - говорится в заявлении российского дипломатического представительства в Facebook.

Сегодня Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают сотрудников российских дипломатических представительств в знак солидарности с Чехией.

Напомним, что ранее между Москвой и Прагой вспыхнул дипломатический скандал. Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Россия ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

В МИД РФ сообщили, что в конечном итоге в Генконсульствах России и Чехии останется по семь дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых сотрудников.

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