Посольство РФ в Эстонии ответило на высылку российского дипломата

В Посольстве РФ в Эстонии заявили, что высылка российского дипломата является недружественной и совершенно безосновательной акцией.

«Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и еэсовской "солидарности" с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени», - заявили в посольстве.

Сегодня Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают сотрудников российских дипломатических представительств в знак солидарности с Чехией.

Напомним, что ранее между Москвой и Прагой вспыхнул дипломатический скандал. Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Россия ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

В МИД РФ сообщили, что в конечном итоге в Генконсульствах России и Чехии останется по семь дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых сотрудников.