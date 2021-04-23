Эксперт спрогнозировала стоимость тура в Египет

Массовый запрос на отдых в Египте начался еще на прошлой неделе. Сообщила телеканалу «Звезда» управляющий директор туристической компании, эксперт по туризму Анастасия Бредихина.

«На сегодняшний день каждый второй звонок в офис с запросом данного направления, но большинство туристов выбирают выжидательную позицию», - сказала эксперт.

По ее словам, многие клиенты с нетерпением ждут первых рейсов до египетских курортов, так как альтернативы для пляжного отдыха не очень много.

Стоимость тура в Египет, скорее всего, будет доступной, подчеркнула Бредихина.

«Стоимость пакетного тура скорее всего будет доступная и увеличиваться по мере загрузки рейсов», - подчеркнула директор туристической компании.

Ранее в АТОР спрогнозировали приблизительную стоимость турпакетов в Египет. По оценке исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, она не будет превышать 300-500 долларов на человека на неделю с учетом размещения в трехзвездочном отеле.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились возобновить авиасообщение между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и РФ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.