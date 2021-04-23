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В АТОР спрогнозировали приблизительную стоимость турпакетов в Египет

Анна Назайкина
15:25 23.04.2021
Ранее стало известно, что Путин и Ас-Сиси договорились возобновить авиасообщение РФ с курортами Египта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Riviera Pearls, Unsplash.com
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При возобновлении чартерных рейсов из России на курорты Египта, стоимость турпакетов, скорее всего, не будет превышать 300-500 долларов на человека на неделю с учетом размещения в трехзвездочном отеле. Об этом «Звезде» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса - около 200 тысяч человек в месяц. Реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов, но дата неизвестна - от нее многое зависит», - заявила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились возобновить авиасообщение между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и РФ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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