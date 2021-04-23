В стране и мире В Кремле подтвердили, что Путин и Ас-Сиси договорились возобновить сообщение РФ с курортами Египта Иван Линдеманн На этой неделе заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартеры в Египет собираются возобновить в ближайшее время. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Владимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились возобновить авиасообщение между Хургадой, Шарм-эш-Шейхом и РФ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее о полном возобновлении авиасообщения сообщили в пресс-службе президента Египта. На этой неделе заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартеры в Египет собираются возобновить в ближайшее время. Дипломат добавил, что объявление об этом будет сделано на другом уровне, по его мнению, «практически все уже предрешено». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика