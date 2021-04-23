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МИД РФ заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики

Анна Назайкина
15:54 23.04.2021
Ранее Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают сотрудников российский дипломатических представительств в знак солидарности с Чехией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Латвии, Литвы и Эстонии могут не сомневаться в ответных мерах России на высылку дипломатов.

«В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», - заявила она.

Ранее между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

Впоследствии Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают сотрудников российских дипломатических представительств в знак солидарности с Чехией.

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