Агрономы рассказали, стоит ли перекапывать огород осенью

Перекапывать почву осенью нужно обязательно, информация о том, что это вредит урожаю, - неправдива. Об этом «Звезде» рассказала агроном Елизавета Тихонова.

В СМИ ранее появилась информация о том, что дачники совершают большую ошибку, перекапывая осенью землю. Таким образом, как утверждается, уничтожаются почвенные организмы, создающие питательную среду для растений.

«Осенью обязательно надо перекапывать почву... Можно и не перекапывать, но в этом случае проволочник (личинка жука-щелкуна. - Прим. ред.) в картофеле будет постоянно, в моркови, в луке, везде. Проволочник - это основной вредитель, против которого перекапывается и перепахивается под зиму почва. Не перепахивается она только на больших площадях, в таких местах, как Северный Казахстан и Оренбургская область, потому что там сильнейшие ветра. Делается это раз в четыре года - там так называемое безотвальное земледелие, но это специфика, и на огороде она не пройдет», - сказала собеседница.

Подтвердил это мнение и главный агроном РГАУ-МСХА имени Тимирязева Владимир Викулов. Он уточнил, что в Московской области почва тяжелая и холодная.

«Чтобы она была выше качеством - убить вредителей, часть сорняков корней, болезни - ее желательно, конечно, копать осенью. Копают в крупных комках, то есть просто лопатой перелопачивают, и оставляют до весны. Весной ведется уже небольшое рыхление, более мелкая перекопка - это даст ряд преимуществ. Комки за зиму промерзают, это понятно, в почвообитаемом слое полезный комплекс бактерий, конечно, он не умирает - в этом плюс», - объяснил он.

Ранее агроном поделилась секретом хорошего урожая овощей на скудной почве.