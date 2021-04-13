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Агроном поделилась секретом хорошего урожая овощей на скудной почве

Светлана Иванова
11:06 13.04.2021
На так называемых «горячих» грядках отлично растут огурцы, кабачки, тыквы и томаты, указала специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Агроном Елизавета Тихонова поделилась секретом, как добиться хорошего урожая овощей даже на не самой плодородной почве. По словам специалиста, отлично себя чувствуют на «горячих» грядках как огурцы, кабачки и тыквы, так и более прихотливые томаты.

«Грядки, которые набивают травой, листьями. Каждый год люди куда-то вывозят листву, выбрасывают, сжигают. А это прекрасная вещь, у кого ничего нет, у кого навоза нет. Делают грядку чуть выше над землей, перекапывают, середину грядки по всей длине где-то на глубину полтора штыка раскапывают и ее набивают, если есть, навозом. Если нет, то травой, соломой, листвой - всем, что есть под руками», - рассказала в беседе со «Звездой» Тихонова.

Агроном не рекомендовала использовать для этих целей опилки, которые при разложении берут для себя очень много азота и обедняют почву. Опилки можно использовать в том случае, если они пролежали на участке лет пять-шесть и уже перегнили, указала специалист.

Затем середину грядки нужно забить, засыпать землей и по краям посадить растения, объяснила Тихонова.

«Они (растения. - Прим. ред.) корнями идут в середину, середину и поливать можете. Там идет гниение, там идет брожение, и вот углекислый газ, который выходит оттуда, идет к нижней части листа, а на нижней части листа находятся устицы, устицы забирают этот углекислый газ. Для растений еда - это углекислый газ», - рассказала агроном.

Она добавила, что разлагающийся в центре грядки в результате брожения навоз вместе с листьями и травой будет обеспечивать растения пищей, а корни, в свою очередь, будут нитраты и азот.

Тихонова посоветовала огородникам не выбрасывать прошлогоднюю листву, чтобы иметь возможность сделать плодородные «горячие» грядки.

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