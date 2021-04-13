Агроном поделилась секретом хорошего урожая овощей на скудной почве
Агроном Елизавета Тихонова поделилась секретом, как добиться хорошего урожая овощей даже на не самой плодородной почве. По словам специалиста, отлично себя чувствуют на «горячих» грядках как огурцы, кабачки и тыквы, так и более прихотливые томаты.
«Грядки, которые набивают травой, листьями. Каждый год люди куда-то вывозят листву, выбрасывают, сжигают. А это прекрасная вещь, у кого ничего нет, у кого навоза нет. Делают грядку чуть выше над землей, перекапывают, середину грядки по всей длине где-то на глубину полтора штыка раскапывают и ее набивают, если есть, навозом. Если нет, то травой, соломой, листвой - всем, что есть под руками», - рассказала в беседе со «Звездой» Тихонова.
Агроном не рекомендовала использовать для этих целей опилки, которые при разложении берут для себя очень много азота и обедняют почву. Опилки можно использовать в том случае, если они пролежали на участке лет пять-шесть и уже перегнили, указала специалист.
Затем середину грядки нужно забить, засыпать землей и по краям посадить растения, объяснила Тихонова.
«Они (растения. - Прим. ред.) корнями идут в середину, середину и поливать можете. Там идет гниение, там идет брожение, и вот углекислый газ, который выходит оттуда, идет к нижней части листа, а на нижней части листа находятся устицы, устицы забирают этот углекислый газ. Для растений еда - это углекислый газ», - рассказала агроном.
Она добавила, что разлагающийся в центре грядки в результате брожения навоз вместе с листьями и травой будет обеспечивать растения пищей, а корни, в свою очередь, будут нитраты и азот.
Тихонова посоветовала огородникам не выбрасывать прошлогоднюю листву, чтобы иметь возможность сделать плодородные «горячие» грядки.