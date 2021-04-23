Названа главная ошибка дачников
Перекапывание огорода осенью для увеличения плодородности почвы является распространенной ошибкой дачников. Такой метод обработки не способствует созданию питательной среды для растений, а, напротив, уничтожает ее.
Гумус, или перегной, - основной источник питательных веществ для растений - образуется деятельностью почвенных организмов, которые делятся на два типа: аэробные и анаэробные. Первые обитают в верхнем слое почве и для жизни им необходим кислород, вторые же прячутся глубже в земле, и кислород для них губителен. Обрабатывая землю лопатой или плугом с переворотом пласта, дачник неосознанно уничтожает микроорганизмы и лишает землю творцов пищи для растений.
Сырой навоз и минеральные удобрения лишь осложняют ситуацию, пишет aif.ru. Сырой навоз выделяет много так называемого свободного азота и аммиака, который губит живую почвенную среду, точно так же как и насыщенные растворы минеральных удобрений.
Специалисты напоминают также, что основное питание растения получают из воздуха и не более 6% - из почвенных растворов. Огородники же зачастую уделяют все внимание исключительно почве и не обращают внимание на то, что грядки для хорошего урожая должны располагаться с севера на юг.
Чтобы получать отличный урожай, специалисты советуют заменить лопату плоскорезом Фокина и отказаться от дорогостоящего навоза. Кроме того, рекомендуется ознакомиться с современными наработками в области земледелия, которые часть опровергают пользу устоявшихся технологий.