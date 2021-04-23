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В МИД Чехии заявили, что не будут сокращать штат консульств в РФ

Иван Линдеманн
12:11 23.04.2021
Якуб Кулганек отметил, что у Чехии и России будут работать по 32 сотрудника в Москве и Праге.
В МИД Чехии заявили, что не будут сокращать штат консульств в РФ
© Фото: Dana Kesnerova, XinHua, Globallookpress
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Прага не будет менять число сотрудников генеральных консульств России в Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью газете Blesk.

Глава МИД Чехии рассчитывает, что Москва поступит таким же образом.

«Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам. В этом случае не будет меняться численность», - сказал он.

Кулганек отметил, что у Чехии и России будут работать по 32 сотрудника в Москве и Праге.

«Должно быть по семи дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников», - уточнил он.

На прошлой неделе власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в одном из чешских городов в 2014 году. Также Прага объявила о высылке дипломатов. В Москве обвинения отвергли и приняли зеркальные меры.

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