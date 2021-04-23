Неопознанный объект нашли недалеко от места исчезновения подлодки ВМС Индонезии

Недалеко от места исчезновения подводной лодки Военно-морского флота Индонезии обнаружен неопознанный объект. Об этом заявил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно.

Как сообщает газета The Guardian, объект обладает высоким магнетизмом. Он находится на глубине 50-100 метров. Есть надежда, что это и есть пропавшая подлодка. Уточняется, что в этот район в настоящее время направляют корабль с эхолокатором.

О пропаже подлодки KRI Nanggala-402 стало известно в среду, 21 апреля. Судно проводило учения с торпедами недалеко от Бали. После маневров экипаж не вышел на связь. На борту подлодки находятся 53 моряка. На субмарине был кислород, рассчитанный на одни и сутки. Помощь в поисках подлодки предложили Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.