В офисе Зеленского пообещали ответить на предложение Путина о встрече

Владимир Зеленский обязательно ответит на предложение Владимира Путина о встрече в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Реакция главы государства обязательно будет», - приводит ее слова «Укринформ».

Накануне президент России на встрече в Кремле с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что Зеленского готовы принять в Москве, чтобы обсудить пути нормализации двусторонних отношений. За несколько дней до этого президент Украины записал видеообращение, в котором предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса».

Напомним, что в последнее время ухудшилась ситуация на юго-востоке Украины. В ДНР и ЛНР в разжигании конфликта обвиняют украинских военных. Киев и западные страны заявляют об активности России. При этом в Москве не раз говорили, что заинтересованы в стабилизации ситуации.