В Кремле рассказали, в каком случае Путин ответит на предложение Зеленского встретиться в Донбассе
Ранее лидер Украины заявил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
© Фото: vladimir_zelenskiy95, VK
Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского о встрече с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», - сказал представитель Кремля.
Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России встретиться «в любой точке украинского Донбасса». Кроме того, лидер Украины заявил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.