В Кремле рассказали, в каком случае Путин ответит на предложение Зеленского встретиться в Донбассе

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России встретиться «в любой точке украинского Донбасса» . Кроме того, лидер Украины заявил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Ранее лидер Украины заявил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

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