Глава МИД Чехии потребовал вернуть высланных из России дипломатов

Глава МИД Чехии Ян Гамачек на фоне высылка 20 чешских дипломатов озвучил следующее условие. Либо Россия завтра до 12.00 примет обратно высланных дипломатов, либо чешская сторона вышлет новую группу российских дипработников. Об этом глава дипведомства сообщил каналу CT24.

Гамачек добавил, что после высылки дипломатов работа чешского диппредставительства в Москве была парализована. Также глава чешского дипведомства выразил протест послу России в Праге в связи с высылкой чешских дипломатов.

17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ на это Министерство иностранных дел России выслало 20 чешских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка чешских дипломатов из России является адекватным ответом на агрессивные действия Праги.

