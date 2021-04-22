Власти Чехии распорядились выслать 63 сотрудника посольства России

Чешское руководство распорядилось, чтобы страну покинули 63 работника посольства Российской Федерации в Праге. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Согласно озвученному по Чешскому телевидению заявлению, речь идет о высылке 63 сотрудников российского посольства вместе с их семьями. Сроки высылки на данный момент не уточняются.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве России в Праге. Чешская сторона произвела соответствующие подсчеты - на данный момент в посольстве РФ в Праге работают 7 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала.