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«Слишком нагло и агрессивно»: комментатор Генич объяснил провал футбольной Суперлиги

Ян Брацкий
03:02 22.04.2021
По мнению эксперта, проект был создан наспех и неправильно представлен спортивной общественности, что оттолкнуло от него потенциальных участников и болельщиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Проект создания футбольной Суперлиги был обречен, а сама кампания оказалась слишком агрессивной. Такую оценку последним событиям в европейском футболе дал спортивный комментатор Константин Генич.

«Заявление прозвучало в воскресенье вечером. Обычно такие новости появляются в понедельник или вторник. Это все анонсируется и делается с хорошим пиаром. Тут все наспех, другого результата было странно ожидать», - заявил Генич в беседе со «Звездой».

В том, что футбольные клубы начали поочередно покидать проект Суперлиги, эксперт не увидел ничего странного. По его мнению, руководство проекта повело себя крайне навязчиво и нагло.

«Обратной стороной этой наглости стала реакция УЕФА, болельщиков и общественности. В том формате, в котором сегодня существует европейский футбол, всех все устраивает, у всех есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Руководство УЕФА выложило на стол свои козыри и как регламентирующий орган назвало свои условия. Проект Суперлиги выглядел как фарс, как манипуляция и также быстро закончился», - добавил эксперт.  

Суперлига, о создании которой объявили в ночь на 19 апреля, поначалу объединила 12 самых богатых и знаменитых клубов Европы, оставив за бортом всех остальных. Матчи с ними приносят меньше денег, поэтому инициаторы решили играть друг с другом и зарабатывать большие деньги.

Из-за коронавируса вся футбольная индустрия уже потеряла миллиарды евро и создание подобной лиги выглядело логичным шагом. После жесткой реакции со стороны контролирующих органов, футболистов, других клубов и болельщиков, Суперлига прекратила свое существование. Проект продержался два дня.

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