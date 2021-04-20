Спорт «Манчестер Сити» официально заявил о выходе из футбольной Суперлиги Ян Брацкий Проект Суперлиги задумывался, как турнир 20 сильнейших европейских команд. © Фото: pixabay Читайте нас на: Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» официально заявило о выходе из проекта по созданию Европейской Суперлиги. «Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги», - говорится в заявлении «горожан» на их официальном сайте. Ранее крупнейшие европейские клубы заявили о создании собственного турнира, который получил название Суперлига. Предполагалось, что участие в ней примут до 20 команд.



Инициаторами проекта выступили «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».



Многие футбольные эксперты, а также руководство FIFA и UEFA выступили против создания Суперлиги, пригрозив ее участникам санкциями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика