«Манчестер Сити» официально заявил о выходе из футбольной Суперлиги
Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» официально заявило о выходе из проекта по созданию Европейской Суперлиги.
«Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги», - говорится в заявлении «горожан» на их официальном сайте.
Ранее крупнейшие европейские клубы заявили о создании собственного турнира, который получил название Суперлига. Предполагалось, что участие в ней примут до 20 команд.
Инициаторами проекта выступили «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
Многие футбольные эксперты, а также руководство FIFA и UEFA выступили против создания Суперлиги, пригрозив ее участникам санкциями.