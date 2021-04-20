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«Манчестер Сити» официально заявил о выходе из футбольной Суперлиги

Ян Брацкий
23:49 20.04.2021
Проект Суперлиги задумывался, как турнир 20 сильнейших европейских команд.
«Манчестер Сити» официально заявил о выходе из футбольной Суперлиги
© Фото: pixabay
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Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Сити» официально заявило о выходе из проекта по созданию Европейской Суперлиги.  

«Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги», - говорится в заявлении «горожан» на их официальном сайте.

Ранее крупнейшие европейские клубы заявили о создании собственного турнира, который получил название Суперлига. Предполагалось, что участие в ней примут до 20 команд.
 
Инициаторами проекта выступили «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
 
Многие футбольные эксперты, а также руководство FIFA и UEFA выступили против создания Суперлиги, пригрозив ее участникам санкциями.

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