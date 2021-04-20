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Президент FIFA оценил создание Суперлиги

Олеся Степакова
16:16 20.04.2021
По словам Инфантино, его личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты.
Президент FIFA оценил создание Суперлиги
© Фото: Thomas Serer, Unsplash
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Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выразил свое мнение о создании клубной Суперлиги. Об этом он рассказал 20 апреля во время конгресса UEFA.

«Людям надо подумать и понять ответственность этих действий, им стоит подумать обо всех любителях и болельщиках, которые и создали сегодняшний европейский футбол», – подчеркнул он.

По словам Инфантино, его личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты.

«Если кто-то решит пойти своим путем, они должны смириться с последствиями своего выбора», – заявил президент FIFA.

Днем ранее, 19 апреля, 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги - нового футбольного турнира. В числе команд-организаторов  - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Ожидается, что первый сезон европейской Суперлиги стартует в августе 2021 года.

В UEFA, в свою очередь, заявили, что ассоциация запретит игрокам из клубов Суперлиги участвовать в Евро и чемпионатах мира.

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