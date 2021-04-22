Слуцкий оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Поведение президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Российской Федерации все более напоминает актерскую игру. С таким предположением в эфире программы «Между тем» выступил председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. При этом, считает парламентарий, политика официального Киева деструктивна как никогда.

«Не выполнен ни один пункт минских договоренностей. Вместо этого ВСУ на юго-востоке концентрируют силы. Мы видели, как летели снаряды с надписями "детям Донбасса". Сегодня дух противостояния ощущается в воздухе. Зеленский сделал все, что ему сказали на Западе с целью спровоцировать Россию и втянуть ее в войну. Но у нас достаточно инструментов, чтобы не дать втянуть себя в военное противостояние и защитить своих граждан на юго-востоке Украины», - сказал Слуцкий.

По его мнению, гипотетические переговоры глав Украины и России, которые накануне предложил Владимир Зеленский, ни к чему не приведут.

«Говорить с Киевом можно, но это сложно. Мы не видим с их стороны понимания ситуации в Донбассе и желания прислушиваться к живущим там людям, которые просто хотят жить и общаться на русском языке. Если диалог состоится, президент может только рекомендовать Зеленскому успокоиться и начать выполнять минские соглашения. Другого пути не существует, необходимо к ним обращаться», - напомнил парламентарий.

В целом, в отношениях Москвы и Киева накопилось критически много острых вопросов и неразрешенных тем, добавил Слуцкий. Партия Зеленского «Слуга народа» своим предложением разорвать дипломатические отношения с РФ тоже не добавляет оптимизма перед возможным разговором двух лидеров.

«Ситуация совершенно вывихнута. То что "Слуга народа" предлагает разорвать дипотношения с Россией является продолжением лишенной здравого подхода политики, которая диктуется Киеву извне. Если Зеленский по указке инструкторов пойдет на это, то это будет еще одним шагом к точке невозврата для Киева, как суверенного государства», - предупредил председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что, если украинский лидер Владимир Зеленский стремится к восстановлению отношений с Россией, Москва будет только приветствовать такие шаги. Глава государства добавил, что готов к переговорам с Зеленским в любое удобное время.

Также российский лидер заявил, что для решения конфликта в Донбассе украинским властям следует вести активный диалог с ДНР и ЛНР и только потом с Россией.