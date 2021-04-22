Глава ДНР заявил о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Пушилина, он готов встретиться с украинским лидером на линии соприкосновения в Донбассе.

«Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю Вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской Народной Республики, Леонидом Ивановичем, готовы там Вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования», - говорится в обращении главы ДНР, опубликованном на его официальном сайте.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение Зеленского о «встрече в Донбассе». Путин отметил, что для решения конфликта в Донбассе украинским властям следует вести активный диалог с ДНР и ЛНР, и только потом обсуждать вопрос с третьими странами, к которым относится Россия. Однако для обсуждения развития двусторонних отношений президента Украины примут в Москве в любое удобное время, подчеркнул президент РФ.