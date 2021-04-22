В стране и мире В Белом доме оценили выступление Путина на климатическом саммите Олеся Степакова В своем выступлении российский лидер озвучил подход России в налаживании международного сотрудничества в вопросах преодоления негативных последствий глобального изменения климата. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Владимир Путин, сегодня, 22 апреля принял участие в саммите лидеров по вопросам климата. Мероприятие, организованное американской стороной, проходит в формате видеоконференции 22-23 апреля. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри прокомментировал выступление российского президента. «Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать», – сообщает ТАСС со ссылкой на на экс-госсекретаря США. В своей речи Путин озвучил подход России в налаживании международного сотрудничества в вопросах преодоления негативных последствий глобального изменения климата. «От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей», – отметил президент. Путин подчеркнул, что Россия ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере. Президент сказал, что в ходе послания к Федеральному Собранию в числе важнейших вопросов была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем вредных выбросов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика