В стране и мире Путин примет участие в климатическом саммите Анна Назайкина Ранее президент США Джо Байден пригласил российского лидера на саммит по вопросам климата. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин примет участие в климатическом саммите в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «22 апреля президент РФ Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил Путина на климатический саммит, в котором примут участие 40 мировых лидеров. Проведение мероприятия по видеосвязи запланировано на 22-23 апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика