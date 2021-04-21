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Детские пособия, медицина, экология и газификация: о чем говорил Путин в послании Федеральному собранию

Константин Коковешников
22:40 21.04.2021
Экономика, социальная сфера, но в первую очередь - преодоление последствий пандемии. Президент по очереди поблагодарил врачей, медсестер и всех жителей страны за то, что выдержали непростое испытание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Владимир Путин в 17 раз обратился с посланием к Федеральному собранию – сегодня оно длилось один час 18 минут и, главным образом, было посвящено внутренним вопросам. Дополнительные выплаты детям и будущим мамам, новые бюджетные места в ВУЗах, качественный рывок в развитии регионов и готовность отечественной медицины молниеносно реагировать на появление опасных инфекций.

Экономика, социальная сфера, но в первую очередь - преодоление последствий пандемии. Владимир Путин по очереди поблагодарил врачей, медсестер и всех жителей страны - за то, что выдержали непростое испытание.Отдельно президент отметил российских ученых – они совершили настоящий прорыв. Сегодня зарегистрировано сразу три российских вакцины. Сам президент уже привился. И сегодня призывает последовать его примеру.

«Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб», – подчеркнул глава государства.

Отдельная тема послания - поддержка традиционных семейных ценностей. На это направлены изменения в Конституцию и новые меры социальной поддержки. Владимир Путин поручил правительству уже к июлю предоставить соображения на этот счет. Но уже сейчас - принять ряд безотлагательных решений.

Подходы государства в области охраны окружающей среды всегда продиктованы заботой о качестве жизни наших граждан. В ином случае, говорит президент, происходят катастрофы, такие, как разлив нефтепродуктов в Норильске и экологическое бедствие в Усолье-Сибирском.

«Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счет природы – убери за собой. Здесь нужно действовать жестко», – сказал президент.

Одна из важных тем, озвученных Путиным в ходе послания Федеральному собранию, это – газификация. Россияне не должны платить за подвод газопровода к их земельному участку, заявил российский лидер.

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома до сих пор по непонятным для людей причинам доступа к газу не имеют. Вроде вот она - труба, а газа в домохозяйстве нет», - отметил президент.

Наша страна уже сделала многое для того, чтобы противостоять пандемии, подчеркнул президент в конце своего выступления. Национальные цели развития скорректированы не будут. И, как заявил сразу после послания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, перечень поручений по итогам послания подготовят оперативно.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законы для реализации послания Путина примут в ближайшее время. Нужна динамичная, слаженная работа всех органов власти, заявила спикер Совета Федерации, добавила она.
 

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