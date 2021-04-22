МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Словакии

В МИД России заявили, что ответ на высылку трех российских дипломатов из Словакии, не заставит себя ждать.

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также назвала причину высылки дипломатов «псевдосолидарностью с Прагой по сфабрикованному делу».

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что трое сотрудников посольства РФ в Братиславе должны в течение недели покинуть страну. По словам премьера, причина высылки дипломатов связана с ситуацией в Чехии.

Напомним, что глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве России в Праге. Чешская сторона даже подсчитала количество сотрудников российского посольства: 7 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в то время как в чешском в РФ - пять дипломатов и 19 технических служащих.