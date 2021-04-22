МИД Чехии сообщил о сокращении численности российского посольства в Праге

Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве России в Праге. Об этом сообщает чешское издание Denik N со ссылкой на главу МИД республики Якуба Кулганека.

«Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей (из Чехии. - Прим. ред.) до конца мая», – подчеркнул Кулганек.

Чешская сторона подсчитала количество сотрудников российского посольства: 7 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в то время как в чешском в РФ - пять дипломатов и 19 технических служащих.

Днем ранее, в Кремле ответили на требование МИД Чехии о возвращении дипломатов. По словам Дмитрия Пескова, Россия не приемлет в свой адрес стилистику требований.

Напомним, что 17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ на это Министерство иностранных дел России выслало 20 чешских дипломатов.