В стране и мире Словакия высылает из страны трех российских дипломатов Олеся Степакова По словам премьера, причина высылки дипломатов связана с ситуацией в Чехии. © Фото: ambasadarus, Facebook Читайте нас на: Трое сотрудников посольства РФ в Братиславе должны в течение недели покинуть страну. Сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-премьер страны Игоря Матовича. По словам премьера, причина высылки дипломатов связана с ситуацией в Чехии. Напомним, что ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве России в Праге. Чешская сторона даже подсчитала количество сотрудников российского посольства: 7 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в то время как в чешском в РФ - пять дипломатов и 19 технических служащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика