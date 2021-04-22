В АТОР прокомментировали возможное открытие Египта для россиян

Курорты Египта открыты с 2018 года. Туристов туда отправляют пока что через Каир. Сообщил телеканалу «Звезда» советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин.

«Они (курорты – прим.ред.) открыты с 18 года. Мы сейчас отправляем туристов в Египет через Каир пока», – сказал он.

По словам Горина, российские туроператоры ждут не открытия курортов, а начала чартерного авиасообщения с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. В тоже время, он подчеркнул, что точных сроков его открытия никто не озвучивал, тем более АТОР.

Ранее в СМИ со ссылкой на главу ассоциации Майю Ломидзе появилась информация о возможном открытии для россиян курортов Египта во второй половине мая.

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва планирует открытие чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в ближайшее время. Однако в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 заявили, что такое решение еще не было принято.