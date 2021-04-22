Названы возможные сроки открытия Египта для россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о возможном открытии для россиян курортов Египта во второй половине мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ассоциации Майю Ломидзе.

«По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего - вторая половина мая», ­­– сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что это предварительный прогноз. Она также добавила, что все организованные туристы РФ вернутся из Турции и Танзании до 1 мая. По оценке АТОР, в Танзании сейчас находится около 6 тысяч россиян, в Турции на порядок больше – более 50 тысяч человек.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва планирует открытие чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в ближайшее время. Однако в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 заявили, что такое решение еще не было принято. В тоже время, посольство Египта в Москве подтвердило существование планов по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами.