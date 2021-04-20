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МИД РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет

Анна Касаткина
12:57 20.04.2021
Россияне смогут полететь в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх.
МИД РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет
© Фото: Okla Michal, CTK, Globallookpress
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Чартеры в Египет собираются возобновить в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Все идет по плану, думаю, что скоро», - сказал он.

Богданов добавил, что объявление об этом будет сделано на другом уровне, по его мнению, «практически все уже предрешено».

Чартерные рейсы, как ожидается, будут летать на курорты Хургада и Шарм-Эш-Шейх.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с городами-курортами Египта.

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