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В МИД Чехии допустили высылку из Праги всех российских дипломатов

Анна Назайкина
18:13 20.04.2021
Накануне колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда было выслано 20 дипломатов.
В МИД Чехии допустили высылку из Праги всех российских дипломатов
© Фото: Milos Ruml, CTK, Globallookpress
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Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Гамачек не исключил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующие меры могут быть приняты после того, как Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо...Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Позже стало известно, что Чехию должны будут покинуть 62 россиянина, включая 18 дипломатов и их семьи. Накануне колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда было выслано 20 дипломатов. Бабиш назвал высылку сотрудников чешского дипломатического представительства недопустимой. Он отметил, что Прага готовит дальнейшие шаги в адрес РФ.

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