В МИД Чехии допустили высылку из Праги всех российских дипломатов

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Гамачек не исключил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующие меры могут быть приняты после того, как Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо...Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Позже стало известно, что Чехию должны будут покинуть 62 россиянина, включая 18 дипломатов и их семьи. Накануне колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда было выслано 20 дипломатов. Бабиш назвал высылку сотрудников чешского дипломатического представительства недопустимой. Он отметил, что Прага готовит дальнейшие шаги в адрес РФ.