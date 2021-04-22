С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосессии в Дубае

По ходатайству Генерального консульства России в Дубае суд снял с россиянина обвинения в организации обнаженной фотосессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство.

Кроме того, принято решение о его депортации в Россию, уточнили в диппредставительстве.

Ранее в Сети появилась видеосъемка, на которой нескольких десятков обнаженных девушек позируют на балконе одного из небоскребов в Дубае. Полицейские в ходе проверки задержали около 40 человек - участников скандального перформанса. Как вскоре выяснилось, один из задержанных мужчин является россиянином.

Позже в Генконсульстве РФ в Дубае заявили об отсутствии россиянок среди задержанных участников обнаженной фотосессии. Модели оказались уроженками Украины, Молдавии и Белоруссии, они были депортированы.